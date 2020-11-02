События

19:23 02.11.2020

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

1 мин читать
Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы Краматорска (Донецкая обл.) состоится в воскресенье, 15 ноября, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Ранее было установлено, что в этом городе пройдет второй тур выборов, так как самовыдвиженца Александра Гончаренко поддержали 19390 горожан (48,61%), а нынешний мэр Краматорска Андрей Панков получил 15056 голосов (37,75%).

Кроме того, в понедельник стало известно, что повторное голосование на выборах мэра пройдет в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.).

Согласно данным на сайте ЦИК, самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 10048 голосов (40,47%), а выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко – 8803 (35,46%). Дата второго тура пока не определена. Нынешний мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в этот раз не баллотировался.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.

Источник: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm003pt001f01=695pt00_t001f01=695.html

Теги: #второй_тур #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 02.11.2020
Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

Второй тур выборов мэра Краматорска назначен на 15 ноября

18:43 02.11.2020
ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

ЦИК получила данные о результатах выборов в 212 местных советах

17:05 02.11.2020
ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" о признании несостоявшимися выборы мэра Киева и депутатов в горсовет

ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" о признании несостоявшимися выборы мэра Киева и депутатов в горсовет

16:56 02.11.2020
Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

16:40 02.11.2020
Букмекеры в Украине с большим перевесом ставят на победу Байдена на выборах президента США

Букмекеры в Украине с большим перевесом ставят на победу Байдена на выборах президента США

16:03 02.11.2020
В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

15:37 02.11.2020
65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

65% кандидатов в депутаты Киевсовета не подали финотчеты - горизбирком

15:18 02.11.2020
Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

15:14 02.11.2020
Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

13:55 02.11.2020
Райкович переизбран мэром Кропивницкого

Райкович переизбран мэром Кропивницкого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС закрыл первое дело о недостоверном декларировании после решения КС

В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

В Минске задержали администратора телеграм-чата, призывавшего к блокировке дорог

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

На всех КПВВ планируют создать универсальные сервисные хабы - Минреинтеграции

КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Защита Порошенко намерена подать в суд на и.о. директора ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА