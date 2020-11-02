Байден вместе с внуками отправился на митинг в Огайо, Трамп направляется в Северную Каролину

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отправился на митинги в последний день перед выборами вместе со своими внуками, сообщает телеканал CNN.

На борт самолета Байдена в Делавэре поднялись четыре его внука - Хантер, Натали, Наоми и Мейзи. Все вместе они отправляются в город Кливленд в штате Огайо, где пройдет их первый митинг в рамках последнего дня предвыборной кампании.

Между тем, кандидат от республиканцев, нынешний президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что в настоящее время направляется в Северную Каролину.

"Собралось очень много людей, скоро мы увидимся!" - добавил он.

Ожидается, что Трамп в понедельник примет участие в митингах в Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северной Каролине).

Соперник Трампа Джо Байден, который лидирует по популярности в большинстве опросов общественного мнения, в том числе и в колеблющихся штатах, проведет большой митинг в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом митинге в поддержку Байдена выступит певица Леди Гага.

По прогнозу американских СМИ, основная борьба в президентской гонке развернется в 12 колеблющихся штатах: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.