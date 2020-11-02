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19:03 02.11.2020

Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

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Глава фракции "Слуга народа" встретился с главой КС - СМИ

Конституционный суд Украины (КС) не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о рынке земли, а рассмотрение КС касается толкования нескольких понятий о земле в Основном законе.

Как сообщает издание "Суспильне", об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давил Аарахамия после встречи с главой КС Александром Тупицким в святи появившейся в СМИ информации, что 2 ноября вместо собрания судей в КС состоится рассмотрение конституционности принятого Верховной Радой закона о введении рынка земли.

"Он (Тупицкий - ИФ) опроверг информацию о том, что сейчас происходит "зрадоподобное" заседание по земле. Это - очередной процесс по земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний", - рассказал Арахамия.

Парламентарий сказал, что просил Тупицкого проводить рассмотрение в максимально открытом режиме, чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

"Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать", - рассказал Арахамия.

Ранее Арахамия заявил, что хочет пообщаться с Тупицким, чтобы узнать причину оперативного рассмотрения Конституционным судом дел в закрытом режиме.

Судья КС Игорь Слиденко в свою очередь пояснил, что в понедельник Большая палата КС рассматривала конституционное представление, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

Источник: https://suspilne.media/76366-ksu-ne-rozgladatime-zakon-pro-zemlu-najblizcim-casom-arahamia/

Теги: #депутаты #слуга_народа #кс
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