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17:45 02.11.2020

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток по состоянию на 17:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки", - указывается в сообщении.

Обстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ подразделения ОС не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #всу #оос
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