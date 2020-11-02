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17:05 02.11.2020

ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" о признании несостоявшимися выборы мэра Киева и депутатов в горсовет

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ОАСК отказал в удовлетворении 20 исков от партии "Победа Пальчевского" о признании несостоявшимися выборы мэра Киева и депутатов в горсовет

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить исковые требования кандидатов в депутаты Киевского горсовета от политической партии "Победа Пальчевского" и кандидата на должность мэра Андрея Пальчевского, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Суд, рассмотрев иски, где заявителями указаны кандидаты в депутаты Киевский горсовет от Киевской городской организации политической партии "Победа Пальчевский", а также кандидат на должность мэра Андрей Пальчевский, принял - отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку истцами не представлены суду никакие доказательства, свидетельствующие о возможных нарушениях ответчиками требований Избирательного кодекса, о которых говорится в исках", - сказано в сообщении на сайте суда.

Как отмечается, истцами не представлены в суд, и материалы дела не содержат никаких доказательств фиксирования истцами или их официальными наблюдателями указанных ими нарушений со стороны ответчиков, в частности, актов о нарушении требований Избирательного кодекса Украины.

"Также истцами не представлены в суд доказательства о нарушении порядка установления итогов голосования на местных выборах, не предоставлены доказательства представления ими замечаний при составлении и подписании протокола подсчета голосов", - пояснили в суде.

Как сообщалось, в Окружной административный суд города Киева поступило 20 избирательных исков. Среди требований было указано: признать противоправными действия Деснянской, Подольской, Печерской, Шевченковской, Днепровской, Голосеевской, Дарницкой, Соломенской, Святошинской, Оболонской районных в городе Киеве ТИК. Также суд просили установить, что очередные выборы Киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.

 

Теги: #пальчевський #оаск #выборы
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