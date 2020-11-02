Букмекеры в Украине с большим перевесом ставят на победу Байдена на выборах президента США

Ставка на то, что победителем назначенных на 3 ноября президентских выборов в США станет Джо Байден у букмекера "Париматч" составляет 1,32 к 1, а у "Фавбет" – 1,44 к 1.

У тех, кто уверен в переизбрании Дональда Трампа на второй срок, есть хорошая возможность неплохо заработать, так как ставка на его победу у "Париматч" равна 3,20 к 1, а у "Фавбет" – 2,8 к 1.

"Фавбет" также принимает ставки на результаты голосования на американских выборах по отдельным штатам. Среди них есть как равные ставки (например, во Флориде 1,87 к 1 на каждую из партий), так и ставки с очень большим разрывом. Например, в Айдахо ставка на республиканцев 1,01 к 1 и на демократов 11,00 к 1, тогда как в Колорадо ситуация обратная: ставка на демократов – 1,02 к 1, ставка на республиканцев – 11,00 к 1.

В то же время букмекерские конторы принимают также ставки и на следующие президентские выборы в Украине. Согласно им, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы государства, ставки на которого и "Париматч", и "Фавбет" принимают на уровне 2,5 к 1.

Вторую позицию занимает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков: ставка "Париматч" – 5 к 1, "Фавбет" – 6 к 1, тогда как шансы Петра Порошенко снова стать президентом оцениваются чуть ниже: "Париматч" – 6 к 1, "Фавбет" – 7 к 1.

По ставкам "Фавбет", такие же как у Порошенко шансы стать следующим главой государства и у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, тогда как ставка "Париматч" на ее победу ниже – 10 к 1 и соответствует ставке на одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко. С такой ставкой согласны и в "Фавбет".

У "Париматч" следом идут лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 15 к 1, глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Денис Шмыгаль и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 25 к 1. Среди возможных кандидатов указаны мэр Киева Виталий Кличко, журналист Дмитрий Гордон и блогер Анатолий Шарий со ставками по 50 к 1. В списке есть также ставки на победу лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 200 к 1 и даже певицы Ольги Поляковой – 250 к 1.

У "Фавбет" список возможных участников президентских выборов чуть меньше. В нем ставки на Смешко, Гриценко и певца Святослава Вакарчука принимаются на уровне по 15 к 1, мэра Львова Андрея Садового – 25 к 1, Ляшко – 50 к 1 и уже бывших президентами Украины Леонида Кучму и Виктора Януковича – по 500 к 1.