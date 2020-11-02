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16:36 02.11.2020

Октябрь 2020 года в Киеве стал самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

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Октябрь 2020 года в Киеве стал самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

В октябре 2020 года в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда, а сам месяц стал самым теплым за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила + 12,5°, что выше климатической нормы на 4,4°. Это обеспечило ему первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", - указывается в сообщении.

Теплее всего в столице было 4 октября, когда температура воздуха после полудня достигла значения в 22,0° выше нуля, холоднее всего – 21 октября, когда температура под утро опустилась до 2,5° выше нуля.

Климатологи отмечают, что в 2020 году метеорологическое лето впервые продлилось так долго – до 14 октября.

На проспекте Науки в Киеве за месяц выпало 101 мм осадков, что составляет почти три климатические нормы.

Теги: #осень
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