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15:18 02.11.2020

Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

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Промежуточные данные по выборам в Киеве озвучат 3 ноября – глава горизбиркома

Районные избирательные комиссии уже подали в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) оригиналы протоколов голосования на выборах в столице, промежуточные результаты будут озвучены во вторник, 3 ноября, сообщила глава горизбиркома Валентина Королькова.

"Обработано уже - сдали 9 территориальных избирательных комиссий. Сегодня на 14 часов заявила свой приезд десятая территориальная избирательная комиссия, Святошинская, которая включает 10-й и 11-й округа. Все остальные за выходные приехали и сдали", - рассказала Королькова на онлайн-брифинге в понедельник.

По ее данным, у Подольской районной ТИК (округ 9) была задача уточнить протоколы - "они уточнили и привезли".

"Шевченковский, Деснянский и Голосеевский - (передано - ИФ) на уточнение, они еще поработают", - добавила Королькова.

Она анонсировала обнародование промежуточных данных во вторник: "Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем, заместителем главы городской территориальной избирательной комиссии... Промежуточные данные утвержденные будут обнародованы завтра в 13 часов".

Теги: #киев #кгга #выборы
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