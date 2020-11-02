Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области - ОГА

Закарпатская областная государственная администрация заявляет, что больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелобольных пациентов вынуждены направлять в другие районы области.

"Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области. Так, 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%. 29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНС "Центральная городская клиническая больница" г.Ужгород многопрофильного COVID-19 госпиталя", - сказано в сообщении на странице в Facebook в понедельник.

В ОГА отметили, что указанные решения на сегодняшний день "не выполнены и саботируются".

"В субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных кроватей в Ужгороде, больной, к сожалению, умер. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября. В "красную" зону будут отнесены: города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.