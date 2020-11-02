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14:49 02.11.2020

Карантин не требует перевода учащихся на дистанционную форму, можно реализовывать смешанное обучение - Минобразования

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Карантин не требует перевода учащихся на дистанционную форму, можно реализовывать смешанное обучение - Минобразования

Карантин и другие чрезвычайные обстоятельства, которые временно делают невозможным посещение учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Карантин и другие чрезвычайные обстоятельства, которые временно делают невозможным посещение учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму (и соответствующего сбора заявлений от родителей). По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую ученики зачислены. Именно таким образом может быть реализовано "смешанное обучение", - говорится в письме-разъяснении Минобразования по применению нового Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.

Также отмечается, что особого внимания требуют вопросы организации дистанционного обучения для лиц с особыми образовательными потребностями (им нужна поддержка со стороны ассистента учителя или ассистента ученика), а также учеников, которые не имеют доступа к интернету или технических средств обучения (для них следует использовать доступные средства коммуникации).

Кроме того, во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов для его освоения не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах (с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия).

В министерство подчеркивают, что при дистанционном обучении проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom, не нужно.

Отмечается, что учителя должны обязательно уделять внимание упражнениям для глаз и осанки учащихся.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что текущее и тематическое оценивание результатов обучения учащихся проводится дистанционно, но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должна быть чрезмерной и вызывать перегрузки учащихся.

"Если по каким-либо причинам (независимо от карантина) родители принимают сознательное решение об обучении ребенка дистанционно на постоянной основе (в течение учебного года), необходимо обратиться в учреждение образования, которое предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования. Такое заведение может быть любой формы собственности (государственной, коммунальной, частной). Но оно должно иметь системотехническое обеспечение для организации именно дистанционной формы получения образования - компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы и тому подобное", - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что в целом дистанционное обучение расширяет возможности получения образования детьми, которые не могут посещать учебные заведения по разным причинам (состояние здоровья, систематическое занятие спортом, проживание на неконтролируемой территории, пребывания за рубежом), а также обеспечивает непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств.

Теги: #карантин #минобразования
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