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13:16 02.11.2020

Политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ - омбудсмен

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Политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой провести расследование пыток гражданина Украины Александра Шумкова в колонии РФ.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства, при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ по Тверской области нанес физический и психологический вред жизни и здоровью Александру – неизвестны", - написала Денисова на странице в Facebook.

Она подчеркнула, что такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными, что есть грубым нарушением ст.3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальновой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Также омбудсмен просит представителей международных правозащитных организаций отреагировать на нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Шумкова и способствовать его личной безопасности и возвращению домой по окончанию срока заключения.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

Теги: #рф #омбудсмен #украинец
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