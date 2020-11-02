События

13:11 02.11.2020

Следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования дела против Порошенко

1 мин читать
Следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования дела против Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов, сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

"По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте ГБР.

В информации отмечается, что в регистрационных документах было указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, отмечают в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Для получения необходимой информации в уголовном процессе Государственное бюро расследований обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - говорится в сообщении.

Теги: #гбр #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 02.11.2020
Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

07:55 02.11.2020
ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

21:49 30.10.2020
ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $100 тысяч

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $100 тысяч

16:16 30.10.2020
ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

13:29 30.10.2020
Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

Глава КС заявил, что не придет на допрос в ГБР

22:59 29.10.2020
ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

ГБР вызывает главу КС на допрос на 2 ноября

18:05 29.10.2020
Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры - Порошенко

Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры - Порошенко

17:36 27.10.2020
ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

16:10 27.10.2020
"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

20:53 26.10.2020
ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Введение строгого карантина в Киеве будет крайней мерой – Кличко

ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

Кандидат от оппозиции Санду опередила Додона в первом туре выборов президента Молдовы - окончательные данные голосования

КС на текущей неделе рассмотрит вопрос толкования права собственности на землю, "достойных условий жизни", конституционность языкового закона, положений спецконфискации и гарантирования вкладов физлиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Политзаключенного Шумкова пытают в колонии РФ - омбудсмен

Министр Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей

Минцифры запускает национальный тест на цифровую грамотность граждан

Суддя КС Сліденко: Суд розгляне подання про тлумачення землі як основного багатства, не йдеться про скасування чогось

Введение строгого карантина в Киеве будет крайней мерой – Кличко

Судья КС Слиденко: суд рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства, об отмене чего-либо речь не идет

США призывают к справедливости относительно украинских журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом, больницы заполнены на 73% - КГГА

Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли Украины

ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА