Суддя КС Сліденко: Суд розгляне подання про тлумачення землі як основного багатства, не йдеться про скасування чогось

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко стверджує, що в понеділок о 12:00 Велика палата КС продовжує розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень Основного закону - землі як основного національного багатства.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Сліденко сказав, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів і які саме питання планувалися до розгляду.

"Питання моєї відставки і не мало розглядатися на зборах суддів. Такі заяви розглядають у звичайних слуханнях", - сказав суддя КС.

Сліденко додав, що не знає, коли саме це питання буде включено до порядку денного.

Також суддя КС звернув увагу на те, що включене до порядку денного понеділка слухання за конституційним поданням про землю "зводиться до тлумачення землі як основного багатства". За його словами, тлумачення поняття "земля " як об'єкта права власності не є ключовим у цьому поданні.

Суддя нагадав, що це подання вже давно перебуває на розгляді КС.

"Не йдеться про скасування чогось, йдеться про тлумачення норм Конституції", - пояснив Сліденко.