США призывают к справедливости относительно украинских журналистов, в частности Шеремета и Гонгадзе

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов США призывают к справедливости относительно украинских журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе и другие, сообщил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниэл Лангенкемп.

"В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы продолжаем призывать к справедливости относительно украинских журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе и других, которых убили, на которых нападали и которых запугивали из-за их стремления к правде", - сказал Лангенкемп в видеообращении в Twitter в понедельник.

Также посольство призвало Россию и ее ставленников прекратить давление на журналистов и активистов гражданского общества на Донбассе и в Крыму.

"Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гетерреш, "когда журналисты становятся мишенью, всему обществу приходится за это платить". Посольство США в Украине согласно с этой мыслью: безнаказанность приводит только к росту преступности, подавлению медийной среды, скрыванию информации, необходимой для здоровой демократии. Сегодня и каждый день мы на стороне отважных репортеров, которые стремятся информировать общественность, потому что правда нуждается в защите", - подчеркнул пресс-атташе.