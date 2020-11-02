За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом, больницы заполнены на 73% - КГГА

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных коронавирусом, умерли 9 человек, сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

"Волна вируса продолжает накрывать столицу и Украину. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745", - сообщила Зиновьева во время онлайн-брифинга в понедельник.

Среди заболевших: 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И 25 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. И 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 16 медиков.

В больницы города за прошедшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 12 человек. Всего коронавирус преодолели 12 924 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 89. В Голосеевском - 84. Но в Днепровском районе - 71 случай.

"Более 500 больных в сутки - это очень большое количество после выходных. Поскольку, напомню, в выходные дни работают не все лаборатории города. Поэтому на понедельник число выявленных больных всегда меньше. Но, к сожалению, не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1 990 больных коронавирусом. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. в аппаратами ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус", - отметила пресс-секретарь мэра Киева.

Она напомнила, что город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. "Сегодня они заполнены почти на 73 процента", - говорится в сообщении.