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12:21 02.11.2020

Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли Украины

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Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли Украины

Государственное агентство развития туризма Украины и компания Google подписали меморандум о сотрудничестве в развитии туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины.

"Сегодня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Государственное агентство развития туризма Украины с компанией Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины", - написала глава Гостуризма Марьяна Олеськив в социальной сети Facebook.

В частности, в рамках меморандума стороны договорились работать по направлениям: обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересного туристического дестинации (как въездного, так и внутреннего туризма); организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений; сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях; обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах; обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

"Убеждена, что именно работа над диджитализацией будет способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну", - добавила Олеськив.

По ее словам, при широком доступе к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в том числе все возможности Google, поэтому важно организовать цифровые обучения (прежде всего для работников туристической отрасли).

"Конечно, печатная продукция до сих пор используется, и это хорошо, однако пока общество все больше обращается к виртуальным платформам, экскурсиям, и мы должны идти в ногу со временем", - констатировала она.

Теги: #гостуризма #google #меморандум
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