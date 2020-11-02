ЦИК признала победителей выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте

Центральная избирательная комиссия по состоянию на утро понедельника, 2 ноября, установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК данным, признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.