В Украине начался конкурс "Учитель года – 2021"

Начался первый (зональный) тур Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2021", сообщает Министерство образования и науки Украины.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, для участия в конкурсе зарегистрировались 4 012 педагогических работников.

В частности, в номинациях: "Руководитель учебного заведения" - 489 человек, "Математика" – 1 410 человек, "Трудовое обучение" - 724 человека и "Украинский язык и литература" – 1 389 человек.

Отмечается, что три конкурсных испытания первого тура будут проходить дистанционно. Одно из заданий - умение организовывать образовательный процесс в дистанционном формате.

Финал конкурса запланировано на апрель 2021 года. В каждой номинации будут соревноваться 25 учителей из всех областей Украины.

Списки первого тура Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2021" размещены на сайте Минобразования.