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12:02 02.11.2020

КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

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КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

Конституционный суд (КС) намерен в понедельник начать рассмотрение вопроса о рынке земли, сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Довожу до вашего сведения, что в 11:00 сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного суда Украины. И в 12:00 начнется пленарное заседание Большой палаты Конституционного суда, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов касательного официального толкования положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1. ст.13 Конституции Украины, что касается толкования по земле", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

В связи с этим он призвал остановиться и не принимать незаконные, неконституционные решения и начать искать выход из сложившейся ситуации. Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада должна доукомплектовать на текущей неделе состав Конституционного суда (вакансии парламента).

Вместе с тем повестка дня заседаний на сайте КС обновилась: в 12 часов понедельника, 2 ноября, большая палата КС продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов (уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление народный депутат Сергей Власенко) об официальном толковании положений Конституции относительно права собственности на землю.

Как сообщалось, народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" направили в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 4 мая 2020 года. Позже, 15 мая, аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и т.д.).

Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства - и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции Украины.

Кроме того, нардепы отмечают, что принимать решения о распоряжении таким объектом собственности, как земля имеет право только украинский народ путем всеукраинского референдума.

Большая палата КС планировала рассмотреть дело по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины о конституционности закона о рынке земли. 29 сентября, однако заседание было перенесено на неопределенную дату.

Теги: #конституционный_суд #рада #стефанчук
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