Собрание судей КС перенесено - сайт суда
Собрание судей Конституционного суда Украины, которое планировалось на 11 часов понедельника, перенесено.
"Собрание судей конституционного суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении на сайте КС.
Собрание судей Конституционного суда Украины, которое планировалось на 11 часов понедельника, перенесено.
"Собрание судей конституционного суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении на сайте КС.
Кандидат от оппозиции Санду опередила Додона в первом туре выборов президента Молдовы - окончательные данные голосования
КС на текущей неделе рассмотрит вопрос толкования права собственности на землю, "достойных условий жизни", конституционность языкового закона, положений спецконфискации и гарантирования вкладов физлиц
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