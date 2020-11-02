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11:49 02.11.2020

Собрание судей КС перенесено - сайт суда

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Собрание судей КС перенесено - сайт суда

Собрание судей Конституционного суда Украины, которое планировалось на 11 часов понедельника, перенесено.

"Собрание судей конституционного суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении на сайте КС.

Теги: #конституционный_суд
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