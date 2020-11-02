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11:23 02.11.2020

Спасатели ищут пропавших в субботу в Киевском море рыбаков

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Спасатели ищут пропавших в субботу в Киевском море рыбаков

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области продолжают поиски двух рыбаков на Киевском море, чью лодку обнаружили в субботу, 31 октября.

"В субботу, 31 октября, от службы охраны парка "Межигорье" (Киевская обл. – ИФ) поступило сообщение о том, что к катеру "Галеона" причалила резиновая лодка с работающим двигателем без судоводителя. Спасателями 39-й ДПРЧ с. Новые Петровцы лодка была поднята из воды", - сообщает в понедельник пресс-служба областного главка ГСЧС.

В воскресенье, 1 ноября, работники Национальной полиции установили владельцев лодки и место, откуда вышли рыбаки, однако поиски рыбаков результатов не дали.

"2 ноября продолжаются поиски двух утопленников, привлечено водолазно-спасательное отделение 10-ДПРЗ г. Вышгород", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #рыбаки #поиски
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