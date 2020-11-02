Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в государственное бюро расследований, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сообщили в пресс-службе Бюро.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины. Согласно сообщению пресс-служба ГБР, глава КС проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

В ГБР отметили, что во время досудебного расследования расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной повестке.