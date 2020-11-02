События

10:58 02.11.2020

НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате уполномоченного Рады по правам человека

2 мин читать
НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате уполномоченного Рады по правам человека

Из-за решения Конституционного суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прекращает проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в "Укравтодоре", "Энергоатоме", Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, согласно решению КС от 27.10.2020 года №13-р/2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции лишено права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

Отмечается, что НАПК прекращает проведение указанных проверок до законодательного урегулирования этого вопроса.

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которое нанесло решение Конституционного суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Также дополнительно, до конца 2020 года, Агентство должно было провести плановые проверки в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и Счетной палате Украины.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #напк #конституционный_суд #проверки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 02.11.2020
КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

11:50 02.11.2020
КС на текущей неделе рассмотрит вопрос толкования права собственности на землю, "достойных условий жизни", конституционность языкового закона, положений спецконфискации и гарантирования вкладов физлиц

КС на текущей неделе рассмотрит вопрос толкования права собственности на землю, "достойных условий жизни", конституционность языкового закона, положений спецконфискации и гарантирования вкладов физлиц

11:49 02.11.2020
Собрание судей КС перенесено - сайт суда

Собрание судей КС перенесено - сайт суда

11:14 02.11.2020
Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

Посол ЕС прогнозирует в ноябре в Украине ожесточенные политических дебаты о евроатлантическом курсе страны

11:11 02.11.2020
Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

11:09 02.11.2020
США призывают стороны объединиться в диалоге для преодоления кризиса, вызванного решением КС

США призывают стороны объединиться в диалоге для преодоления кризиса, вызванного решением КС

05:50 01.11.2020
НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

16:58 30.10.2020
Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

14:09 30.10.2020
Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

13:13 30.10.2020
Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС в 12.00 начнет рассмотрение вопроса о рынке земли

Кандидат от оппозиции Санду опередила Додона в первом туре выборов президента Молдовы - окончательные данные голосования

КС на текущей неделе рассмотрит вопрос толкования права собственности на землю, "достойных условий жизни", конституционность языкового закона, положений спецконфискации и гарантирования вкладов физлиц

Собрание судей КС перенесено - сайт суда

Глава КС не пришел на допрос в понедельник - ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат от оппозиции Санду опередила Додона в первом туре выборов президента Молдовы - окончательные данные голосования

В новом тираже на форзаце книги "Дело Василия Стуса" размещено решение суда - издательство "Vivat"

Спасатели ищут пропавших в субботу в Киевском море рыбаков

В ВСУ за сутки у 65 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

Полиция открыла почти тысячу уголовных производств с начала избирательной кампании в Украине

Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19

Белый дом планирует перемены в кабинете министров в случае победы Трампа на выборах - СМИ

Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала пандемии превысило 400тыс., 6 754 заболевших за сутки – СНБО

В Бердянске глава УИК подозревается в подделке избирательной документации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА