НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате уполномоченного Рады по правам человека

Из-за решения Конституционного суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прекращает проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в "Укравтодоре", "Энергоатоме", Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, согласно решению КС от 27.10.2020 года №13-р/2020, Национальное агентство по предупреждению коррупции лишено права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

Отмечается, что НАПК прекращает проведение указанных проверок до законодательного урегулирования этого вопроса.

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которое нанесло решение Конституционного суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Также дополнительно, до конца 2020 года, Агентство должно было провести плановые проверки в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра; Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и Счетной палате Украины.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.