События

10:27 02.11.2020

В ВСУ за сутки у 65 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки у 65 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет 1 731 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 4 180 человек, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 445 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 65 новых случаев COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 15 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 50 человек.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 2 327 выздоровевших, умерли 69 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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