Полиция открыла почти тысячу уголовных производств с начала избирательной кампании в Украине

Украинские полицейские с 5 сентября (начало избирательной кампании на местных выборах) начали 997 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщила в понедельник Национальная полиция Украины в Facebook, по состоянию на 2 ноября по 78 уголовным производствам 95 лицам сообщено о подозрении.

Всего за этот период территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 15615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Составлено 2323 протокола о совершении административных правонарушений.

В полицию поступали заявления и сообщения и после дня голосования. Так, с 00.00 26 октября поступилО 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. По 167 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские составили 195 протоколов о совершении административных правонарушений.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.