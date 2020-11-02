Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о его контакте с заболевшим новым типом коронавирусной инфекции.

"Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я буду на самокарантине в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ в своем твиттере.

Он добавил, что очень важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья.

"Именно так мы разорвем цепочку передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ.