Джонсон вводит повторный локдаун в Англии до декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

"С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной - ИФ) - оставайтесь дома", - заявил премьер в субботу. Он пояснил, что в понедельник обсудит этот план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг - начнется самоизоляция.

По словам Джонсона, "нет альтернативного" решения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только навынос.

Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу.

При этом, школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Люди, которые не могут работать из дома, в частности, строители или работники на производстве, могут продолжить посещать рабочие места.

В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человек из другого дома.

Вводится запрет на поездки за рубеж за исключением поездок в рабочих целях.

По данным телеканала Sky News, члены парламента проголосуют по ужесточенным мерам в среду, 4 ноября.

Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал поддерживать его.

Джонсон подчеркнул, что не хочет, чтобы режим самоизоляции стал таким же жестким и тяжелым для населения, как это было весной. Кроме того, он заверил, что уже в начале следующего года ожидаются большие успехи в том, что касается борьбы против COVID-19. В частности, к тому времени премьер рассчитывает, что британцы получат вакцину от коронавируса.

Он предупредил, что из-за коронавирусной инфекции британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

"Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, различия будут существенными", - заявил британский премьер.

Его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно решают, как им следует бороться против коронавируса.

В свою очередь старший министр Майкл Гоув заявил телеканалу Sky news что режим самоизоляции в Англии, который должен действовать с 5 ноября по 2 декабря, может продлиться дольше, если уровень заболеваемости коронавирусом не упадет.

"С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться, было бы глупо предсказывать с абсолютной определенностью, что случится в следующие четыре недели", - сказал он, отметив при этом, что у правительства есть точный план действий на эти недели.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия на фоне ситуации с коронавирусом ранее уже повторно ввели частичные ограничительные меры, напоминают западные СМИ.

Как отмечают СМИ, научные советники британского правительства предупреждали власти, что показатели распространения коронавируса опережают их предсказания, и что если текущий уровень инфицирования сохранится, то к началу декабря, когда зимняя погода еще сильнее ухудшит ситуацию, система здравоохранения исчерпает ресурс отделений интенсивной терапии.

Между тем, лидер главной оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что самоизоляция в Англии была введена слишком поздно: в результате она продлится дольше, нежели было возможно, и будет стоить больше населению страны. Также Стармер призвал власти улучшить систему отслеживания заражений, чтобы гарантировать окончание режима самоизоляции в начале декабря.

Тем временем, медицинские службы Великобритании за сутки диагностировали 23 254 случаев коронавируса COVID-19, сообщило британское издание The Guardian в воскресенье.

Также была зафиксирована смерть 162 человек, зараженных COVID-19.

Показатели за предыдущие сутки составили 21 915 и 326 соответственно. Однако, указывает издание, более низкие цифры смертности за воскресенье часто возникают из-за задержек в передаче данных об эпидемиологической обстановке.

Всего, отмечает The Guardian, в Великобритании выявили более 1 млн случаев коронавируса - 1 034 914. Число скончавшихся с COVID-19 выросло до 46 717.