Во Львовской области поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

В селе Задворье недалеко от железнодорожной станции поезд смертельно травмировал 42-летнего мужчину, сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как установили правоохранители, машинист пассажирского поезда сообщением Львов - Херсон экстренно затормозил, однако избежать наезда на мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что от полученных травм 42-летний житель Львова скончался на месте происшествия. Тело погибшего направили на экспертизу.

Следователи Бугского отделения полиции при процессуальном руководстве Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до десяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.