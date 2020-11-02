События

06:31 02.11.2020

Во Львовской области поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

1 мин читать

В селе Задворье недалеко от железнодорожной станции поезд смертельно травмировал 42-летнего мужчину, сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как установили правоохранители, машинист пассажирского поезда сообщением Львов - Херсон экстренно затормозил, однако избежать наезда на мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что от полученных травм 42-летний житель Львова скончался на месте происшествия. Тело погибшего направили на экспертизу.

Следователи Бугского отделения полиции при процессуальном руководстве Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до десяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Теги: #украина #дтп_жертвы #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:13 02.11.2020
Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

05:36 02.11.2020
В Мукачево полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК

В Мукачево полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК

03:36 02.11.2020
Движение транспорта в Киеве разрешается не более 50 км/ч до 1 апреля

Движение транспорта в Киеве разрешается не более 50 км/ч до 1 апреля

01:37 02.11.2020
С начала пандемии киевские правоохранители составили более 4 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

С начала пандемии киевские правоохранители составили более 4 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

00:54 02.11.2020
У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

00:39 02.11.2020
На Буковине зафиксировали 418 новых случаев COVID-19 за сутки

На Буковине зафиксировали 418 новых случаев COVID-19 за сутки

00:36 02.11.2020
В Ивано-Франковске неизвестный из пистолета стрелял в прохожих, ранены три человека

В Ивано-Франковске неизвестный из пистолета стрелял в прохожих, ранены три человека

23:54 01.11.2020
Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

23:23 01.11.2020
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

22:16 01.11.2020
Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

В Киеве за сутки почти семьсот случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались – Кличко

В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон вводит повторный локдаун в Англии до декабря

Байден обвинил администрацию Трампа в сокрытии информации об опасности COVID-19 в начале эпидемии

Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Премьер Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Иран ограничивает въезд и выезд из городов, наиболее пострадавших от COVID-19

Малюська заявил о фальсификации данных по рождению и смертям в ОРДЛО

На выборах президента Молдовы к 18:00 проголосовало около 40% избирателей, меньше, чем четыре года назад

ЕС считает, что парламентские выборы в Грузии прошли с соблюдением европейских стандартов конкурентности

Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА