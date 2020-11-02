В Мукачево полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК

В Мукачево на Закарпатье во время дежурства на территориальной избирательной комиссии полицейский местного отдела полиции выстрелил в себя, его прооперировали в больнице, угрозы жизни нет, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 ноября около пяти утра во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево. Огнестрельное ранение получил 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

"Раненого госпитализировали в медучреждения, его прооперировали, жизни милиционера пока угроз нет", - добавили в полиции.

По данному факту в полиции возбудили служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.