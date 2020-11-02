Байден обвинил администрацию Трампа в сокрытии информации об опасности COVID-19 в начале эпидемии

Администрация президента США Дональда Трампа знала об истинной опасности коронавируса COVID-19 уже в начале эпидемии, но скрывала эту информацию в корыстных целях, заявил в воскресенье кандидат в президенты США демократ Джо Байден.

"Администрация Трампа в феврале знала, насколько смертоносен вирус. Но они не сказали об этом вам (американцам - ИФ) или вашей семье", - написал Байден в твиттере.

"Вместе этого они заблаговременно уведомили своих друзей на Уолл-Стрите, чтобы инвесторы смогли извлечь прибыль до того, как рецессия накрыла (США - ИФ). Они утаили правду. Этого нельзя прощать", - добавил он.

До этого Трамп обвинил Байдена в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год. "Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в фейсбуке в воскресенье.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в них участвуют республиканец Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.