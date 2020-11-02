События

03:36 02.11.2020

Движение транспорта в Киеве разрешается не более 50 км/ч до 1 апреля

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В Киеве с 1 ноября и до 1 апреля движение транспорта разрешается со скоростью не больше 50 км/ч, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в телеграм-канале.

"Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на таких участках, где временно была разрешена скорость движения до 80 км/ч", - сказано в сообщении.

В частности, на просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака), ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного), ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста), просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Теги: #киев #скорость #украина #транспорт
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