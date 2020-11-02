С начала пандемии киевские правоохранители составили более 4 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что с начала пандемии коронавируса в Киеве правоохранители составили более 4 тыс. административных протоколов за нарушение карантина. За последние двое суток полиция привлекла к ответственности 53 нарушителей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"С начала пандемии работниками структурных подразделений столичной полиции составлен 4125 административных материалов за правонарушения в этой сфере, среди которых - 1121 протокол на юридических лиц за нарушение карантинных ограничений. 3374 административных материалов уже направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что суды наложили штрафы на правонарушителей более чем на один миллион гривен.

Также сообщается, что только за последние 2-е суток правоохранители провели проверку 531 объекта и привлекли к административной ответственности 53 человека.

Отдельно начальник киевского главка полиции обратился к директорам развлекательных заведений и заверил, что полицейские не оставят без внимания то, что те организовывают в данных учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом вопреки карантинным ограничениям.

"Уверяю, такие факты не останутся без внимания правоохранителей. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 325 УК. Следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности", - отметил Крищенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время подразделения столичной полиции уже расследуют 8 таких уголовных производств.