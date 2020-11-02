В Ивано-Франковске неизвестный из пистолета стрелял в прохожих, ранены три человека

Патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих на одной из улиц Ивано-Франковска, два человека ранены, сообщила пресс-служба Национальной полиции города.

"1 листопала около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что у одного из пострадавших был травматический пистолет, из которого тот несколько раз выстрелил в нападающего.

Полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали.

Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию.