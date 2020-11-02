События

00:36 02.11.2020

В Ивано-Франковске неизвестный из пистолета стрелял в прохожих, ранены три человека

1 мин читать
В Ивано-Франковске неизвестный из пистолета стрелял в прохожих, ранены три человека

Патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих на одной из улиц Ивано-Франковска, два человека ранены, сообщила пресс-служба Национальной полиции города.

"1 листопала около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что у одного из пострадавших был травматический пистолет, из которого тот несколько раз выстрелил в нападающего.

Полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали.

Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию.

Теги: #стрельба #украина #ивано_франковс #злоумышленник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:54 02.11.2020
У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

00:39 02.11.2020
На Буковине зафиксировали 418 новых случаев COVID-19 за сутки

На Буковине зафиксировали 418 новых случаев COVID-19 за сутки

23:54 01.11.2020
Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

23:23 01.11.2020
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

22:16 01.11.2020
Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

Посол Британии в Украине призывает к объединению сторонников евроатлантического будущего украинского государства

21:34 01.11.2020
Малюська заявил о фальсификации данных по рождению и смертям в ОРДЛО

Малюська заявил о фальсификации данных по рождению и смертям в ОРДЛО

19:41 01.11.2020
Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

09:17 01.11.2020
Зеленский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Зеленский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

08:53 01.11.2020
В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

07:36 01.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

В Киеве за сутки почти семьсот случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались – Кличко

В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран ограничивает въезд и выезд из городов, наиболее пострадавших от COVID-19

На выборах президента Молдовы к 18:00 проголосовало около 40% избирателей, меньше, чем четыре года назад

ЕС считает, что парламентские выборы в Грузии прошли с соблюдением европейских стандартов конкурентности

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано – штаб ООС

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва

Прохладно и дождливо будет в начале недели в Украине

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА