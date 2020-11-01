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23:54 01.11.2020

Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

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Из Ужгорода и еще ряда станций прекратится продажа билетов

"Укрзализныця" со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, в частности из Ужгорода, сообщается на сайте УЗ.

"С 00:01 2 ноября будет закрыа продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также со станции Ужгород прекращается продажа билетов на поезда №17/18 Харьков - Ужгород; №81/82 Киев - Ужгород; №107/108 Одесса - Ужгород; №29/30 Киев - Ужгород; №45/46 Ужгород - Лисичанск; №3/4 Запорожье - Ужгород; №601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, из станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне прекращается продажа билетов на поезд № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Со станции Пологи: на поезда № 10/9 Мариуполь - Киев; № 84/83 Мариуполь - Киев; № 116/115 Киев - Бердянск.

Из станций Сарата, Кулевча: поезд № 145/146 Киев - Измаил.

Со станции Салават-1: поезда № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев.

Со станции Шепетовка: поезда № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 43/44 Ивано-Франковск - Киев; № 45/46 Ужгород - Лисичанск; № 91/92 Львов - Киев; № 217/218 Киев - Рахов.

К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов,  в частности, № 17/18 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Харьков - Ужгород), № 29/30 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород), № 45/46 Батево-Пасс. - Лисичанск - Ужгород (вместо Ужгород - Лисичанск - Ужгород), № 3/4 Мукачево - Запорожье - Ужгород (вместо Ужгород - Запорожье - Ужгород), № 81/82 Чоп-Пас - Киев - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород), № 107/108 Чоп-Пасс. - Одесса - Ужгород (вместо Ужгород - Одесса - Ужгород).

Теги: #укрзализныця #продажа #билеты #украина
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