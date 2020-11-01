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23:23 01.11.2020

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

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В Одессе спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме

Одесские спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме на ул. Люстдорфская дорога, пострадавших и жертв не оказалось, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 22:14 пожар в квартире на 25 этаже 25-ти этажного жилого дома ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия пожарные демонтировали закрытые металлические двери на 25 этаж, затем приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жителей дома. Всего пожарные спасли 6 человек.

Теги: #многоэтажка #украина #одесса #пожар
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