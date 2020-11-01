Малюська заявил о фальсификации данных по рождению и смертям в ОРДЛО

Министр юстиции Денис Малюська заявляет о значительных фальсификации в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей. Безусловно, мы не можем проверить", - сказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода".

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - добавил министр.

Он также отметил, что сейчас даже есть бюрократическая проблема. "Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - сказал Малюська.

Министр надеется, что такой "бюрократический аспект" со временем исправится.