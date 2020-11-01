ЕС считает, что парламентские выборы в Грузии прошли с соблюдением европейских стандартов конкурентности

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября с соблюдением европейских стандартов конкурентности и с высокой явкой избирателей, несмотря на сложный контекст пандемии COVID-19, отмечают в ЕС.

"Важно, чтобы все стороны продолжали придерживаться демократических принципов и стандартов и уважать права человека", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в воскресенье.

"Обеспечение условий для свободной и плюралистической среды СМИ чрезвычайно важно, в том числе для того, чтобы избиратели могли сделать полностью осознанный выбор", - подчеркивает ЕВС.

ЕВС, ссылаясь на предварительные выводы и заключения международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, констатирует, что "выборы были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены".

Однако наблюдатели отметили, что на выборы повлияли распространявшиеся на протяжении всей кампании и в день выборов утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством. Это "снизило доверие общественности к некоторым аспектам процесса", считают в Евросоюзе.

По мнению ЕВС, пересмотр правовой базы обеспечил прочную основу для проведения демократических выборов в Грузии. Однако будет важно продолжить устранение недостатков в избирательной системе с учетом рекомендаций ОБСЕ и Совета Европы.

"Европейский Союз поддерживает демократическую, стабильную, процветающую и инклюзивную Грузию и продолжает поддерживать процесс политической ассоциации и экономической интеграции страны с ЕС в соответствии с ее Соглашением об ассоциации", - говорится в заявлении.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 48 политических партий и два предвыборных блока. Центральная избирательная комиссия Грузии завершила в воскресенье вечером обработку данных голосования. По данным ЦИК, который уже обработал 100% бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,15%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 27,14%.

Между тем, оппозиция в Грузии результатами подсчета голосов осталась недовольна, заявила о непризнании итогов выборов и об отказе от депутатских мандатов.