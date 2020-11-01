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19:41 01.11.2020

Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

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Зеленский: нынешних судей Конституционного суда необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного суда Украины необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами.

"Это "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации. Несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов. Неудивительно, что даже до кризиса всего 2,2% населения Украины полностью доверяли Конституционному суду. Этих судей необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами", - написал он в колонке для Financial Times, опубликованной в воскресенье.

 Зеленский отметил, что также начаты расследования в отношении людей, которые действовали незаконно от имени "корыстных интересов известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств", чтобы уничтожить украинские антикоррупционные органы.

По его словам, введение в 2016 году обязательного электронного декларирования и ответственности за незаконное обогащение стало первым и наиболее важным шагом в создании базиса для искоренения коррупции в Украине, и именно тогда украинцы обнаружили вопиющее богатство высших должностных лиц, разоблаченное в декларациях.

"Подрывом этого процесса является попытка уничтожить существенную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, достигнутых украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров. Это следует из другого недавнего решения Конституционного суда, которое подорвало авторитет и руководство Национального антикоррупционного бюро, созданного для расследования взяточничества среди высших государственных служащих. Эти решения являются частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействию прогрессу, достигнутому в нашей борьбе с коррупцией, ослаблению нашего общества и экономики и, наконец, что не менее важно, остановке евроатлантической интеграции Украины", - отметил он.

Зеленский указал, что особую озабоченность вызывает тот факт, что на рассмотрении КСУ сейчас находится ряд других представлений от "пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи", которые призваны отменить серьезные реформы, связанные с земельной, банковской сферой и работой Высшего антикоррупционного суда.

"Я горжусь тем, что нам удалось осуществить эти жизненно важные для страны реформы, но теперь Конституционный суд угрожает их цинично демонтировать. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу в деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, от которого выиграют 99 процентов, а не только 1 процент", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что, как президент Украины, никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".

Глава государства также отметил, что попросил правительство Украины начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

"В эти непростые времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", - призвал он.

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