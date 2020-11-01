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18:33 01.11.2020

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано – штаб ООС

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На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано – штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой подразделениями Объединенных сил, обстрелов со стороны российских наёмников с начала суток не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения Операции по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, с начала текущих суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020г.

"Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.

Теги: #оос #ордло
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Интерфакс-Украина
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