Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", количество задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 100 человек.

Правозащитный центр продолжает обновлять свой список. На данный момент в нем 101 человек, некоторых уже отпустили. Основная масса задержаний, по данным правозащитников, проводилась в Минске. Есть информация о задержанных в Гродно, Жодишках, Могилеве Пинске.

Участники акции собрались днем в центре Минска на проспекте Независимости. Они намеревались пройти колонной до урочища Куропаты. Очевидцы сообщали о выстрелах (позже в ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что правоохранители стреляли в воздух для предотвращения противоправных действий). Есть информация о применении спецсредств, в частности, светошумовых гранат. В минской милиции её не подтвердили и не опровергли, пообещав предоставить комментарий позже.