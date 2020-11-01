Совершивший нападение в Квебеке мужчина с мечом не имеет отношения к террористам

24-летний мужчина, который будучи вооружен мечом, совершил нападение в Квебеке (Канада), не связан с террористическими группами, сообщили в воскресенье в местной полиции.

"Вчера вечером мы попали в ночь ужасов, когда 24-летний мужчина, который не живет в Квебеке, прибыл с намерением забрать по возможности как можно больше жизней", - приводят западные СМИ слова шефа квебекской полиции Роберта Пиджена.

"Все (обстоятельства - ИФ) заставляют нас полагать, что подозреваемый, вооруженный японским мечом, выбирал своих жертв наугад", - добавил он.

Одетый в средневековую одежду мужчина убил двух и ранил пять человек в Квебеке в ночь на воскресенье. Он был арестован после того, как полиция смогла настичь его на улицах города.