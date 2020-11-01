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16:29 01.11.2020

В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва

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В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва

Литва продолжает лидировать среди стран Балтии по суточному приросту больных коронавирусом.

В республике за сутки подтверждено 895 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье агентство BNS.

Общее число зараженных за время пандемии выросло до 15 719, а число жертв COVID-19 достигло 166, по другим причинам умерли еще 57 человек. Накануне сообщалось о 165 летальных исходах от коронавируса. Таким образом, за сутки скончался один человек с COVID-19.

Накануне в Литве был выявлен 1 001 новый случай COVID-19. В начале недели было зарегистрировано 766 случаев заражения за сутки.

"Вирус действительно немного изменился и приобрел свойства, позволяющие заразить еще больше людей. Он легче проникает в клетки человека, а значит, быстрее распространяется", - сообщил профессор центра наук о жизни Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене в программе "День на Delfi", слова которого приводит новостной портал Delfi.ru.

В минувшую пятницу министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что в республике может быть объявлен общенациональный карантин, так как ситуация с коронавирусом ухудшается. "Я бы не стал исключать возможность объявления и национального карантина", - процитировало Веригу агентство BNS.

На данный момент карантин объявлен в 21 из 60 самоуправлении Литвы, в том числе - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде.

В Эстонии за сутки подтверждено 80 новых случаев коронавируса, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики. Общее число заражений в республике достигло 4 985. Общее число жертв коронавируса после начала пандемии в Эстонии составило 73 человека.

Накануне в республике был установлен новый антирекорд заражения коронавирусом - 134 случая за сутки. При этом в начале недели было выявлено всего 17 новых случаев COVID-19. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составил 68,25 новых случаев на 100 тыс. человек.

В Латвии за сутки зафиксировано 242 новых случая COVID-19, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Еще три инфицированных коронавирусом скончались. Общее число зараженных в республике достигло 6 136.

Накануне в Латвии было выявлено 215 новых случаев COVID-19. В начале недели в республике зафиксировали 79 новых случаев заражения.

Доля положительных результатов анализа в республике достигла 6,2%. ЦПКЗ поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с 26 октября целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.

Теги: #латвия #коронавирус #литва #эстония
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