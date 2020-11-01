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16:22 01.11.2020

Прохладно и дождливо будет в начале недели в Украине

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Прохладно и дождливо будет в начале недели в Украине

В ближайшие сутки, 2 ноября, погоду в Украине будет определять влажная и прохладная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник на Левобережье дожди, местами значительные, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на востоке и юге до 10° тепла, в Карпатах и Прикарпатье 0-3° мороза; днем 7-12°, в восточных областях, в Одесской области и в Крыму до 15°; на высокогорье Карпат 2-5° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Температура ночью 5-7 ° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была 17,0 в 1926г., самая низкая ночью -10,1 в 1979г.

Во вторник, 3 ноября, в северных областях без существенных осадков, на остальной территории временами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на юге до 8°, днем 6-11°, в западных областях 9-14°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве 3 ноября без существенных осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем около 10°.

Теги: #погода #прогноз
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