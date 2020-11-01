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15:58 01.11.2020

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

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Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено в ресторане Biani Champagneria на ул.Ярослава Мудрого в воскресенье утром.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщил tsn.ua со ссылкой на источник в правоохранительніх органах, погибший - охранник народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Шенцева. Однако сам Шенцев опроверг эту информацию.

"Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал", - написал Шенцев на своей странице в Facebook.

Теги: #полиция #харьков #убийство
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