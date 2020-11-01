Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

Пятый и шестой подозреваемые были задержаны и взяты накануне под стражу в рамках расследования террористических убийств в Ницце, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Это, по данным канала, двое мужчин в возрасте 25 и 63 лет. Они оба присутствовали на месте проживания ранее задержанного в тот же день в Грасе тунисца 29 лет, которого подозревают в общении с убившим 29 октября в католической церкви Ниццы трех человек Брахимом Иссауи.

Еще трое подозреваемых также остаются в воскресенье под стражей. Это мужчина 47 лет, задержанный в четверг после того, как был замечен на кадрах камеры видеонаблюдения вместе с террористом, и 35-летний подозреваемый, задержанный в пятницу в Ницце вместе со своим двоюродным братом 33 лет.

Всего, отмечает канал, в воскресенье под стражей по делу о теракте в Ницце 29 октября находятся шесть человек.

В минувший четверг вооруженный ножом человек зашел в базилику Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Полиция быстро прибыла на место происшествия и открыла огонь по террористу. Он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь.

Террористом является 21-летний гражданин Туниса, прибывший в Европу через итальянский остров Лампедуза 20 сентября и перебравшийся во Францию 9 октября.

Французский президент Эмманюэль Макрон назвал происшедшее "актом исламского радикального терроризма".