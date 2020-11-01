В Киеве полицейские задержали пьяного мужчину, сообщившего о заминировании нескольких объектов, включая мост Патона

В воскресенье утром в полицию Киева поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона, оказавшихся ложными, сообщает Отдел коммуникации столичного главка полиции.

"В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который дал ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в обнародованном сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.