В ВСУ зафиксирована 17 смерть из-за COVID-19, за сутки заболели 112 человек

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек из числа ранее заболевших скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 17 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Работник ВС Украины (Одесская область) с 13.10.2020 находился на лечении в городской клинической больнице г.Одессы. Результат ПЦР тестирования от 18.10.2020 - положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья, больной 22.10.2020 был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры 31.10.2020 состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не давшая положительного результата. Работник ВС по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в опубликованном в воскресенье на странице Командования в соцсети Фейсбук сообщении.

По состоянию на 10.00 1 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 1701 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 146 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека.

Из 112 зарегистрированных новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 21 человек, их состояние здоровья удовлетворительное, ониполучают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 91 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.