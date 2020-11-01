В Киеве за сутки почти семьсот случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом, умерли 12 человек, а всего коронавирус унес жизни 778 киевлян, сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет; 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Заболели также 25 медиков", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 122, в Соломенском – 117, 88 случаев - в Голосеевском районе.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 1 ноября в Киеве уже 38 238.