События

11:40 01.11.2020

Психотропные и наркосодержащие препараты под видом гумпомощи пытался ввезти в Украину из Словакии украинец

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При осмотре грузовика, который в пункт пропуска "Ужгород" прибыл в субботу из Словакии, украинские пограничники обнаружили большое количество медпрепаратов, ограниченных для перемещения через границу.

"Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель - гражданин Украины, из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что в целом в грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тыс. грн.

В установленном законодательством порядке товар изъяли сотрудники таможни.

Теги: #наркоторговец #граница
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