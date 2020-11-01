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10:19 01.11.2020

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 49 человек

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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 49 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 49 человек, передает в воскресенье агентство "Анадолу" со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В частности, жертвами землетрясения, по последним данным, в Измире стали 44 человека.

Травмы получили 896 человек, в больницах остаются 214 человек.

30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, где под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека.

За ударом стихии последовали еще 812 афтершоков.

Теги: #рост #жертвы #турция #землетрясение
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